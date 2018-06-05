Сын Алекса Фергюсона расторг контракт с "Донкастером"

"Донкастер" объявил о расторжении контракта с главным тренером Дарреном Фергюсоном, сообщает пресс-служба клуба. Как отмечается в пресс-релизе, после переговоров с 46-летним сыном легендарного Алекса Фергюсона было принято такое решение. Клуб намерен немедленно начать поиски нового наставника.
Фергюсон-младший с 2015 года руководил "Донкастером". В сезоне-2017/18 "викинги" под его руководством заняли 15-е место в третьем по силе дивизионе Англии.
NEWS | Following conversations between the board of Doncaster Rovers and Darren Ferguson, the club can confirm we have parted ways.https://t.co/OGdFAsV6i4 pic.twitter.com/sqq0X9bqhb– Doncaster Rovers FC (@drfc_official) 4 июня 2018 г.