Суперкубок Англии: "Ман Сити" победил "Челси" в дебютном матче Сарри

"Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии обыграл "Челси" (2:0). Оба раза отличился Серхио Агуэро. 30-летний аргентинец первым в истории "горожан" забил 200 голов за команду.
Для "синих" это была первая официальная игра под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри.
Суперкубок Англии
"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:2 (0:1)
Голы: Агуэро, 13 (0:1). Агуэро, 58 (0:2).
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Жоржинью, Баркли, Педро (Моузес, 79), Мората (Абрахам, 69), Хадсон-Одои (Виллиан, 59).
"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Ляпорт (Отаменди, 87), Стоунс (Гомес, 90+4), Менди, Бернарду Силва, Фернандинью, Фоден (Диас, 76), Махрез (Габриэл Жезус, 68), Агуэро (Компани, 80), Сане (Гюндоган, 46).
Судья: Мосс.
5 августа. Лондон. Стадион "Уэмбли".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/supercup/2018/playoff/