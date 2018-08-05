Суперкубок Англии: "Ман Сити" победил "Челси" в дебютном матче Сарри

"Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии обыграл "Челси" (2:0). Оба раза отличился Серхио Агуэро. 30-летний аргентинец первым в истории "горожан" забил 200 голов за команду.

Для "синих" это была первая официальная игра под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри.

Суперкубок Англии

"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:2 (0:1)

Голы: Агуэро, 13 (0:1). Агуэро, 58 (0:2).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Жоржинью, Баркли, Педро (Моузес, 79), Мората (Абрахам, 69), Хадсон-Одои (Виллиан, 59).

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Ляпорт (Отаменди, 87), Стоунс (Гомес, 90+4), Менди, Бернарду Силва, Фернандинью, Фоден (Диас, 76), Махрез (Габриэл Жезус, 68), Агуэро (Компани, 80), Сане (Гюндоган, 46).

Судья: Мосс.

5 августа. Лондон. Стадион "Уэмбли".