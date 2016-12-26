Супергол Мхитаряна

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в игре 18-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (3:0) отметился невероятным по красоте и исполнению забитым мячом. Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе "красных дьяволов" во всех турнирах.
This angle of the Mkhitaryan goal will make you truly appreciate how brilliant it was (via @NBCSportsSoccer) pic.twitter.com/e5wYxBVaPf– Cristian Nyari (@Cnyari) 26 декабря 2016 г.
echo2011
Красивые голы почему-то часто забиваются после нарушений правил,незамеченных судьями.Невольно вспомнился гол "Краснодара" "Зениту".
21:26
Rabinovich
но судьи не заметили офсайд. А так шикарнейший гол по красоте
21:09
Ботаникум
А пас сделал Златан. Генрих сыграл в стиле самого Ибры - шикарный гол!!! Браво, Генрих!
20:27
maximum080
Один из красивейших голов что я видел в жизни
20:19