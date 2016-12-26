20:06 | ФУТБОЛ — Англия

Супергол Мхитаряна

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в игре 18-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (3:0) отметился невероятным по красоте и исполнению забитым мячом. Хавбек, появившийся на поле на 62-й минуте встречи, спустя 23 минуты после этого отправил мяч в сетку ворот гостей ударом пяткой. Для армянского футболиста этот гол стал третьим в составе "красных дьяволов" во всех турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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echo2011

Красивые голы почему-то часто забиваются после нарушений правил,незамеченных судьями.Невольно вспомнился гол "Краснодара" "Зениту".

21:26

Rabinovich

но судьи не заметили офсайд. А так шикарнейший гол по красоте

21:09

Ботаникум

А пас сделал Златан. Генрих сыграл в стиле самого Ибры - шикарный гол!!! Браво, Генрих!

20:27

maximum080

Один из красивейших голов что я видел в жизни

20:19

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