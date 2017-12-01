"Суонси" заплатит за аренду Санчеша 7 миллионов фунтов

Стали известны подробности перехода полузащитника Ренату Санчеш из "Баварии" в "Суонси" на правах аренды. Как утверждает Sky Sports, английский клуб заплатит за аренду португальского хавбека около 7 миллионов фунтов стерлингов, а также будет выплачивать большую часть его зарплаты в размере 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Кроме того, в соглашении нет пункта о досрочном расторжении арендного соглашения, а также о выкупе прав на игрока.

20-летний португалец с лета выступает в чемпионате Англии и сыграл в 8 матчах премьер-лиги.