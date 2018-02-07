"Суонси" забил 8 мячей "Ноттс Каунти" в Кубке Англии

"Суонси" разгромил "Ноттс Каунти" в переигровке 1/16 финала Кубка Англии - 8:1. По дублю в этой встрече сдеали Тэмми Абрахам и Натан Дайер. В следующем раунде валлийский клуб встретиться с "Шеффилд Уэнсдей".

В еще одном поединке "Рочдейл" обыграл "Миллуол" - 1:0.

Кубок Англии

1/16 финала

"Суонси" - "Ноттс Каунти" - 8:1 (4:1)

Голы: Абрахам, 18 (1:0). Дайер, 20 (2:0). Дайер, 30 (3:0). Хусин, 35 (3:1). Абрахам, 45+3 (4:1). Нотон, 53 (5:1). Раутледж, 57 (6:1). Кэрролл, 65 (7:1). Джеймс, 82 (8:1).

"Суонси": Нордфельдт, Нотон, Бартли, ван дер Хорн (Марич, 78), Робертс, Кэрролл, Клукас (Ки Сон Ен, 46), Раутледж, Дайер (Джеймс, 62), Нарсингх, Абрахам.

Предупреждение: Клукас, 41.

Судья: Аткинсон.

6 февраля. Суонси. Стадион "Liberty Stadium".

"Рочдэйл" - "Миллуолл" - 1:0 (0:0)

Гол: Хендерсон, 53 (1:0).

Судья: Робинсон.

6 февраля. Рочдэйл. Стадион "Spotland Stadium".