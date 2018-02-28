"Суонси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

"Суонси" в переигровке 1/8 финала Кубка Англии обыграл "Шеффилд Уэнсдей" - 2:0. По голу в этой встрече забили Джордан Айю и Натан Дайер.

В следующем раунде валлийский клуб встретится с победителем пары "Рочдейл" - "Тоттенхэм". Эти команды проведут переигровку в среду.

Кубок Англии

1/8 финала

"Суонси" - "Шеффилд Уэнсдей" - 2:0 (0:0)

Голы: Айю, 55 (1:0). Дайер, 80 (2:0).

"Суонси": Нордфельдт, Фернандес, Бартли, ван дер Хорн, Робертс, Ки Сон Ен (Ольссон, 45), Кэрролл, Клукас, Дайер (Бриттон, 83), Абрахам, Раутледж (Айю, 45).

Судья: Аттуэлл.

27 февраля. Суонси. Стадион "Liberty Stadium".