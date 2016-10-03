14:27 | ФУТБОЛ — Англия

"Суонси" сменил главного тренера

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"Суонси" объявил об отставке Франческо Гвидолина с поста главного тренера команды. Итальянский специалист с января этого года работал в английском клубе. Как сообщает пресс-служба "Суонси", новым наставником команды будет американец Боб Брэдли, который ранее работал с "Гавром". На данный момент "лебеди" идут на 17-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе всего 4 очка после 7 туров.

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