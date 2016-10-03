"Суонси" сменил главного тренера

"Суонси" объявил об отставке Франческо Гвидолина с поста главного тренера команды. Итальянский специалист с января этого года работал в английском клубе. Как сообщает пресс-служба "Суонси", новым наставником команды будет американец Боб Брэдли, который ранее работал с "Гавром". На данный момент "лебеди" идут на 17-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе всего 4 очка после 7 туров.

We can confirm the club has parted company with Francesco Guidolin, who will be replaced by Bob Bradley. pic.twitter.com/ezFbt1bxAQ – Swansea City AFC (@SwansOfficial) 3 октября 2016 г.