"Суонси" следит за двумя игроками "Атлетико"

"Суонси" может приобрести в январское трансферное окно нападающего "Атлетико" Кевина Гамейро и полузащитника Николаса Гайтана, сообщает Daily Mail. В подписании заинтересован лично главный тренер "лебедей" Карлуш Карвальял.

Португальский специалист, возглавивший команду в конце декабря, намерен усилить состав, чтобы выйти из зоны вылета премьер-лиги.

Испанцы оценили Гамейро в 25 миллионов фунтов стерлингов, но сам 30-летний форвард хочет перебраться в команду выше классом. Гайтан же, которым интересуется ряд английских клубов, готов перейти в "Суонси".

В этом сезоне Гамейро сыграл за "Атлетико" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу. Гамейро провел за "матрасников" 12 игр и результативными действиями не отметился.