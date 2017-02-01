08:12 1 февраля | ФУТБОЛ — Англия

"Суонси" подписал еще одного Айю

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Нападающий сборной Ганы Джордан Айю, являющийся сыном легендарного Абеди Пеле, стал игроком "Суонси", сообщает пресс-служба клуба. 25-летний африканец в последние часы трансферного окна был приобретен у "Астон Виллы". Футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2020 года. В текущем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи в 22 матчах.

Напомним, что за "Суонси" выступает старший брат Джордана Андрей Айю. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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snake-tempter

"Напомним, что за "Суонси" выступает старший брат Джордана Андрей Айю. " Напомню, что старший брат Джордана Андрэ Айю перешел летом 2016 года из "Суонси "в "Вест Хэм Юнайтед"

11:44 1 февраля

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Материалы других СМИ