"Суонси" подписал еще одного Айю

Нападающий сборной Ганы Джордан Айю, являющийся сыном легендарного Абеди Пеле, стал игроком "Суонси", сообщает пресс-служба клуба. 25-летний африканец в последние часы трансферного окна был приобретен у "Астон Виллы". Футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2020 года. В текущем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи в 22 матчах.

Напомним, что за "Суонси" выступает старший брат Джордана Андрей Айю.