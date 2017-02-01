"Суонси" подписал еще одного Айю

Нападающий сборной Ганы Джордан Айю, являющийся сыном легендарного Абеди Пеле, стал игроком "Суонси", сообщает пресс-служба клуба. 25-летний африканец в последние часы трансферного окна был приобретен у "Астон Виллы". Футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2020 года. В текущем сезоне форвард забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи в 22 матчах.
Напомним, что за "Суонси" выступает старший брат Джордана Андрей Айю.
#WelcomeJordan 🙌 pic.twitter.com/X8L2PZyAzt– Swansea City AFC (@SwansOfficial) 31 января 2017 г.
snake-tempter
"Напомним, что за "Суонси" выступает старший брат Джордана Андрей Айю. " Напомню, что старший брат Джордана Андрэ Айю перешел летом 2016 года из "Суонси "в "Вест Хэм Юнайтед"
11:44 1 февраля