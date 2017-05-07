"Суонси" оплатит болельщикам билеты на матч с "Сандерлендом"

"Суонси" оплатит 3 тысячи билетов болельщикам, отправляющимся на выездной матч 37-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда", сообщает BBC. По словам главного тренера Пола Клемента, данную идею предложил хавбек Леон Бриттон.
Матч с "Сандерлендом" станет для "Суонси" последним выездным в сезоне. Клуб находится в 1 очке от зоны вылета, опережая "Халл Сити".
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