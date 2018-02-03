"Суонси" извинился за празднование гола полузащитника Клукаса, которое ассоциировали с порно

Руководство "Суонси" принесло извинения за празднование гола полузащитником Сэмом Клукасом в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (3:1).

Хавбек жестом изображал подглядывание. Предполагалось, что он демонстрировал символ порносайта, который распространяет видеоролики в социальных сетях.

– "Суонси" не знал о какой-либо связи с интернет-ресурсами. Мы были разочарованы, потому что это не отражает ценностей клуба и приверженности к равенству, – приводит BBC заявление "лебедей". – Мы осуждаем унижение женщин и верим в уважение прав и достоинств каждого.

Поговорив с Сэмом мы выяснили, что он не знал о порнографических разделах этих групп и не хотел никого оскорбить. Он извиняется за произошедшее. Клуб проведет еще одну беседу с футболистом, чтобы напомнить каждому о его обязанностях.