"Суонси" извинился за празднование гола полузащитника Клукаса, которое ассоциировали с порно

Руководство "Суонси" принесло извинения за празднование гола полузащитником Сэмом Клукасом в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (3:1).
Хавбек жестом изображал подглядывание. Предполагалось, что он демонстрировал символ порносайта, который распространяет видеоролики в социальных сетях.
– "Суонси" не знал о какой-либо связи с интернет-ресурсами. Мы были разочарованы, потому что это не отражает ценностей клуба и приверженности к равенству, – приводит BBC заявление "лебедей". – Мы осуждаем унижение женщин и верим в уважение прав и достоинств каждого.
Поговорив с Сэмом мы выяснили, что он не знал о порнографических разделах этих групп и не хотел никого оскорбить. Он извиняется за произошедшее. Клуб проведет еще одну беседу с футболистом, чтобы напомнить каждому о его обязанностях.
"I thought we were ruthless in the second half. It's a massive result. Every win breeds confidence" - @samclucas #SWAARS pic.twitter.com/fzfxLCsB29– Premier League (@premierleague) 30 января 2018 г.
MadAlexSP
празднование гола вообще оскорбляет чувства болельщиков пропустившей команды. отменить все празднования
17:40
баламошка
Западная культура. Скоро насиловать друг дружку будут прямо на поле, празднуя голы)
11:45
moogle
На всю голову ...
10:52
Kimi_
больные совсем
10:49