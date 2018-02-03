10:45 | Футбол — Англия

"Суонси" извинился за празднование гола полузащитника Клукаса, которое ассоциировали с порно

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Руководство "Суонси" принесло извинения за празднование гола полузащитником Сэмом Клукасом в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (3:1).

Хавбек жестом изображал подглядывание. Предполагалось, что он демонстрировал символ порносайта, который распространяет видеоролики в социальных сетях.

– "Суонси" не знал о какой-либо связи с интернет-ресурсами. Мы были разочарованы, потому что это не отражает ценностей клуба и приверженности к равенству, – приводит BBC заявление "лебедей". – Мы осуждаем унижение женщин и верим в уважение прав и достоинств каждого.

Поговорив с Сэмом мы выяснили, что он не знал о порнографических разделах этих групп и не хотел никого оскорбить. Он извиняется за произошедшее. Клуб проведет еще одну беседу с футболистом, чтобы напомнить каждому о его обязанностях.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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MadAlexSP

празднование гола вообще оскорбляет чувства болельщиков пропустившей команды. отменить все празднования

17:40

баламошка

Западная культура. Скоро насиловать друг дружку будут прямо на поле, празднуя голы)

11:45

moogle

На всю голову ...

10:52

Kimi_

больные совсем

10:49