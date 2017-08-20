"Суонси" близок к подписанию Клукаса из "Халла" Слуцкого

"Суонси" в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником "Халл Сити" Сэмюэлем Клукасом. Как сообщает Sky Sports, о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Во вторник стало известно, что "Халл" отказался продавать игрока в "Бернли". Клуб Леонида Слуцкого отклонил предложение в размере 10 миллионов фунтов стерлингов. "Халл" хочет продлить контракт с 26-летним хавбеком, который имеет договор с клубом до 2019 года.

Вчера Слуцкий отметил, что сделка близка к завершению. По словам российского специалиста, она будет закрыта в ближайшее время.