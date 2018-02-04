Сумасшедшая концовка: "Ливерпуль" упустил победу над "Тоттенхэмом", Кейн забил пенальти на 95-й минуте

"Ливерпуль" не смог обыграть на своем поле "Тоттенхэм" в матче 26-го тура чемпионата Англии - 2:2. В составе "красных" дубль сделал Мохамед Салах. У "шпор" отличились Виктор Ваньяма и Харри Кейн, который реализовал пенальти на 95-й минуте.

После 26 туров "Ливерпуль" занимает 3-е место, в активе команды 51 очко. Лондонцы занимают пятое место, отставая от "красных" на два очка.

Чемпионат Англии

26-й тур

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)

Голы: Салах, 3 (1:0). Ваньяма, 80 (1:1). Салах, 90+1 (2:1). Кейн, 90+5 - с пенальти (2:2).

Нереализованный пенальти: Кейн, 87 (вратарь).

"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Эмре Джан, Хендерсон (Вайналдум, 65), Милнер (Матип, 78), Салах, Роберту Фирмину, Мане (Окслейд-Чемберлен, 65).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Санчес (Ламела, 71), Фертонген, Дэйвис, Эриксен, Дайер, Дембеле (Ваньяма, 79), Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 90+3), Кейн.

Предупреждения: Александр-Арнолд, 42. Милнер, 58. Алли, 69.

Судья: Мосс.

4 февраля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".