Сумасшедшая концовка: "Ливерпуль" упустил победу над "Тоттенхэмом", Кейн забил пенальти на 95-й минуте

"Ливерпуль" не смог обыграть на своем поле "Тоттенхэм" в матче 26-го тура чемпионата Англии - 2:2. В составе "красных" дубль сделал Мохамед Салах. У "шпор" отличились Виктор Ваньяма и Харри Кейн, который реализовал пенальти на 95-й минуте.
После 26 туров "Ливерпуль" занимает 3-е место, в активе команды 51 очко. Лондонцы занимают пятое место, отставая от "красных" на два очка.
Чемпионат Англии
26-й тур
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:2 (1:0)
Голы: Салах, 3 (1:0). Ваньяма, 80 (1:1). Салах, 90+1 (2:1). Кейн, 90+5 - с пенальти (2:2).
Нереализованный пенальти: Кейн, 87 (вратарь).
"Ливерпуль": Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Эмре Джан, Хендерсон (Вайналдум, 65), Милнер (Матип, 78), Салах, Роберту Фирмину, Мане (Окслейд-Чемберлен, 65).
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Санчес (Ламела, 71), Фертонген, Дэйвис, Эриксен, Дайер, Дембеле (Ваньяма, 79), Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 90+3), Кейн.
Предупреждения: Александр-Арнолд, 42. Милнер, 58. Алли, 69.
Судья: Мосс.
4 февраля. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
alur66
Футбол у нас ужасный-но судьи наши по сравнению с этими пидрилами-СВЯТЫЕ. А Тоттенхэм никогда не станет чемпионом с игроками нытиками и симулянтами.
21:44
Очень плохой мальчик
Тоттенхэм весь второй тайм возил Ливерпуль,как дворовую команду.
21:41
Котовский
Боковой педрила. Два левых пенальти - это что-то.
21:40
Al Rains
Дааа...Супер спектакль...непредсказуемый, как в прошлом году Реал-Барса...
21:29
Бней Иегуда
Это Вам не дворовый согаз!))
21:27
Azamat_81
Судья редиска
21:27