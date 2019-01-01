Сульшер рассказал о визите Фергюсона на базу "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о визите на тренировочную базу клуба Алекса Фергюсона. Многолетний наставник "МЮ" навестил команду и дал напутствие новому тренерскому штабу.

- Я беседовал с ним на прошлой неделе, но до этого мы вместе работали 15 лет, так что очевидно, что он за 15 лет повлиял на меня сильнее, чем на прошлой неделе, - цитирует Daily Mail Сульшера. - Он посетил нас в субботу, думаю, ему понравилось снова оказаться на тренировочном поле.

Мы всем штабом поговорили, и он нас подбодрил. Он знает, что наш тренерский штаб - это "Манчестер Юнайтед" до мозга костей. Он знает, что мы собираемся сделать и что будем делать до последней секунды работы. Мы сделаем все зависящее, чтобы выжать и "МЮ" максимум.