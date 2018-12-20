Сульшер прилетел в Манчестер, в четверг он проведет первую тренировку в "МЮ"

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер прилетел в Манчестер, утверждает Mirror. В ближайшие дни он начнет работу с "Манчестер Юнайтед"​, исполняющим обязанности главного тренера которого он будет до конца сезона. Экс-игрок "МЮ" сменит уволенного Жозе Моуринью. Первая тренировка под руководством норвежца состоится в четверг.

Ole Gunnar Solskjaer has arrived at the Lowry Hotel in Manchester. #mufc [Mirror] pic.twitter.com/4zZ2U8zaKx – United Xtra (@utdxtra) 19 декабря 2018 г.

У Сульшера есть контракт с "Мольде" до 2021 года. После завершения сезона он вернется в Норвегию. Если "МЮ" захочет продлить соглашение с Сульшером, то должен будет заплатить еще 8 миллионов фунтов стерлингов.

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