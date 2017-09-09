Судья не пожал руку Клоппу после разгрома "Ливерпуля" от "Манчестер Сити"

Арбитр матча 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (5:0) Джонатан Мосс не пожал руку главному тренеру гостей Юргену Клоппу после завершения игры. Наставник мерсисайдцев обменялся рукопожатием с одним из лайнсменов, после чего протянул ладонь главному судье.

Рефери не заметил жеста немецкого тренера, а когда коллеги обратили его внимание на это, Клопп уже разочарованно ушел от бригады арбитров.

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