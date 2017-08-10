Судья Аткин признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Судья Райан Аткин, который работает в пятой по силе лиге чемпионата Англии, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он стал первым арбитром в Великобритании, который сделал подобное заявление.
- Мне кажется, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы сказать о том, что я работаю в профессиональном футболе и я - гей, - приводит Sky Sports слова Аткина. - Понятно, что этот поступок является шагом в неизвестность.
Сейчас в Великобритании нет ни игроков, ни судей, которые бы признались в этом. Надеюсь, что мои слова помогут другим обрести уверенность.
Пусть так!
Для наших фантиков это вообще не новость.
14:40
SpaMan
Теперь ведь не наедешь на него на кривые пендали и карточки. Чуть что сразу крик поднимется "он меня оскорбляет потому что я гей"
14:07
Мотар
Мда уж, пропаганда г.о.м.о.с.е.к.о.в идет полным ходом, надеюсь я не доживу до того момента когда в России будет происходить нечто подобное:)))
13:56
Serenky25
Теперь должен судить Премьер лигу. А то скажет, что задвинули в 5 дивизион потому, что он "три, два, раз".
13:32
Lexys1
"когда понял, что перспектив особых нет, но можно выехать на публичности"
13:28