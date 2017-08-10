Судья Аткин признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

Судья Райан Аткин, который работает в пятой по силе лиге чемпионата Англии, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он стал первым арбитром в Великобритании, который сделал подобное заявление.

- Мне кажется, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы сказать о том, что я работаю в профессиональном футболе и я - гей, - приводит Sky Sports слова Аткина. - Понятно, что этот поступок является шагом в неизвестность.

Сейчас в Великобритании нет ни игроков, ни судей, которые бы признались в этом. Надеюсь, что мои слова помогут другим обрести уверенность.