13:05 | Футбол — Англия

Судья Аткин признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

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Судья Райан Аткин, который работает в пятой по силе лиге чемпионата Англии, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он стал первым арбитром в Великобритании, который сделал подобное заявление.

- Мне кажется, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы сказать о том, что я работаю в профессиональном футболе и я - гей, - приводит Sky Sports слова Аткина. - Понятно, что этот поступок является шагом в неизвестность.

Сейчас в Великобритании нет ни игроков, ни судей, которые бы признались в этом. Надеюсь, что мои слова помогут другим обрести уверенность.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Пусть так!

Для наших фантиков это вообще не новость.

14:40

SpaMan

Теперь ведь не наедешь на него на кривые пендали и карточки. Чуть что сразу крик поднимется "он меня оскорбляет потому что я гей"

14:07

Мотар

Мда уж, пропаганда г.о.м.о.с.е.к.о.в идет полным ходом, надеюсь я не доживу до того момента когда в России будет происходить нечто подобное:)))

13:56

Serenky25

Теперь должен судить Премьер лигу. А то скажет, что задвинули в 5 дивизион потому, что он "три, два, раз".

13:32

Lexys1

"когда понял, что перспектив особых нет, но можно выехать на публичности"

13:28