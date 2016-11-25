Суарес назвал Джеррарда "старшим братом"

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес поблагодарил Стивена Джеррарда за помощь в футбольной карьере. Накануне 36-летний англичанин объявил о завершении карьеры. Суарес защищал с Джеррардом цвета "Ливерпуля" на протяжении четырех сезонов.

"Большое спасибо, Стивен. За то, что был на моей стороне в тяжелые времена. За поддержку и многочисленные советы, которые ты мне дал. Наши отношения уходят далеко за пределы футбольного поля.

Столько раз ты помогал мне поменять решение, и всегда для того, чтобы научить меня… Как старший брат учит младшего. Вместе мы прошли через многое и боролись за большие цели для нашего клуба. Это навсегда останется в моей памяти", - написал Суарес в своем твиттере.