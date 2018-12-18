14:18 | Футбол — Англия

Странный пост Погба после увольнения Моуринью. На что он намекает?

Обсудить
6

Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба после увольнения Жозе Моуринью опубликовал новую фотографию в Инстаграме.

 

На фото француз с загадочным выражением лица. Он предложил пользователям соцсети придумать подпись. Вскоре фотография была удалена, но скриншот в своем Твиттере опубликовал итальянский журналист Танкреди Палмери. Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Моуринью Погба может покинуть "МЮ".

Команда занимает шестое место в чемпионате Англии - 26 очков в 17 матчах. В воскресенье "красные дьяволы" проиграли "Ливерпулю" (1:3). Под руководством Моуринью "МЮ" выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Все о чемпионате Англии – здесь.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

Обсудить
6
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...