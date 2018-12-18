Странный пост Погба после увольнения Моуринью. На что он намекает?

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после увольнения Жозе Моуринью опубликовал новую фотографию в Инстаграме.

Oh oh, the pic posted by Pogba and then deleted! pic.twitter.com/r5XOlbht5p – Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 18 декабря 2018 г.

На фото француз с загадочным выражением лица. Он предложил пользователям соцсети придумать подпись. Вскоре фотография была удалена, но скриншот в своем Твиттере опубликовал итальянский журналист Танкреди Палмери. Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Моуринью Погба может покинуть "МЮ".

Команда занимает шестое место в чемпионате Англии - 26 очков в 17 матчах. В воскресенье "красные дьяволы" проиграли "Ливерпулю" (1:3). Под руководством Моуринью "МЮ" выиграл Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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