"Стоук Сити" сделал предложение Биличу

Бывший наставник "Вест Хэма" Славен Билич может возглавить "Стоук Сити", информирует The Sun. Руководство английского клуба уже связалось с 49-летним хорватским наставником. Однако последний не торопится принять предложение и может возглавить клуб не ранее следующего сезона.

Ранее появилась информация, что Билич может возглавить сборную Австралии, которая сыграет на чемпионате мира в группе C.

Напомним, что тренер работал с "Вест Хэмом" с 2015 по 2017 год, и был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. У него уже есть опыт работы со сборными – с 2006 по 2012 год он возглавлял команду Хорватии.

Пост наставника "Стоук Сити" стал вакантным после того, как руководство клуба отправило досрочно расторгло контракт с Марком Хьюзом. После 22 туров "гончары" занимают 18-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 20 очков.