"Стоук Сити" проиграл клубу 3-го дивизиона в Кубке Англии

"Стоук Сити" проиграл "Шрусбери Тауну" в матче 1/32 финала Кубка Англии (2:3). В другой встрече "Шеффилд Уэнсдей" обыграл "Лутон Таун" (1:0).
Ранее команды сыграли между собой вничью, поэтому состоялись переигровки.
Кубок Англии
1/32 финала
"Лутон Таун" - "Шеффилд Уэнсдей" - 0:1 (0:0)
Гол: Нухиу, 46.
Судья: Робинсон.
Лутон. Стадион Kenilworth Road.
"Стоук Сити" - "Шрусбери Таун" - 2:3 (2:0)
Голы: Кэмпбелл, 20 (1:0). Кэмпбелл, 36 (2:0). Болтон, 71 (2:1). Окенабирхи, 77 - с пенальти (2:2). Лорен, 81 (2:3).
Судья: Данкан.
Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.
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