01:06 | Футбол — Англия

"Стоук Сити" проиграл клубу 3-го дивизиона в Кубке Англии

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"Стоук Сити" проиграл "Шрусбери Тауну" в матче 1/32 финала Кубка Англии (2:3). В другой встрече "Шеффилд Уэнсдей" обыграл "Лутон Таун" (1:0).

Ранее команды сыграли между собой вничью, поэтому состоялись переигровки.

Кубок Англии 

1/32 финала 

"Лутон Таун" - "Шеффилд Уэнсдей" - 0:1 (0:0)

Гол: Нухиу, 46. 

Судья: Робинсон.

Лутон. Стадион Kenilworth Road.

"Стоук Сити" - "Шрусбери Таун" - 2:3 (2:0)

Голы: Кэмпбелл, 20 (1:0). Кэмпбелл, 36 (2:0). Болтон, 71 (2:1). Окенабирхи, 77 - с пенальти (2:2). Лорен, 81 (2:3).

Судья: Данкан.

Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.

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