"Стоук Сити" переиграл "Халл Сити", "Вест Хэм" и "Сандерленд" поделили очки

"Сандерленд" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Англии. В другой встрече "Стоук Сити" выиграл у "Халл Сити", за который выступают два экс-игрока "Локомотива" Умар Ньясс и Элдин Якупович.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
33-й тур
"Сандерленд" - "Вест Хэм Юнайтед" - 2:2 (1:1)
Голы: Айю, 5 (0:1). Хазри, 26 (1:1). Коллинс, 47 (1:2). Борини, 90 (2:2).
"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши, Джонс (Борини, 88), Манкильо (Коне, 89), Денайер, Каттермоул (Янузай, 76), Гибсон, Хазри, Ндонг, Дефо, Аничебе.
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф, Коллинс, Жозе Фонти, Бирам, Масуаку, Айю (Кальери, 90+10), Снодграсс (Нордтвейт, 81), Куяте, Ланцини, Фернандес, Кэрролл.
Предупреждения: Каттермоул, 1. Бирам, 70.
Удаление: Бирам, 90+5.
Судья: Марринер.
"Стоук Сити" - "Халл Сити" - 3:1 (1:0)
Голы: Арнаутович, 6 (1:0). Магуайр, 51 (1:1). Крауч, 66 (2:1). Шачири, 80 (3:1).
"Стоук Сити": Грант, Джонсон, Шоукросс, Питерс, Муньеса, Мартинс Инди, Кэмерон, Адам (Крауч, 58), Шачири (Диуф, 88), Арнаутович, Бераино (Уолтерс, 58).
"Халл Сити": Якупович, Доусон, Раноккиа, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун (Эрнандес, 70), Н`Диай, Маркович (Аль-Мухаммади, 86), Клукас, Грощицки, Ньясс (Мбокани, 86).
Предупреждения: Ньясс, 45. Маркович, 70.
Судья: Аттуэлл.