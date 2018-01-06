"Стоук Сити" отправил в отставку главного тренера после поражения от клуба из 4-го дивизиона

Главный тренер "Стоук Сити" Марк Хьюз отправлен в отставку, информирует пресс-служба клуба. Руководство "гончаров" приняло решение разорвать контракт с 54-летним валлийцем после поражения от "Ковентри" (1:2) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Клуб поблагодарил тренера за проделанную работу и пообещал в ближайшее время назвать имя нового специалиста, который возглавит "Стоук".

Хьюз возглавлял "гончаров" с 2013 года. Напомним, что "Ковентри" выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Англии.

Клуб из четвертого дивизона выбил из Кубка Англии "Стоук Сити"