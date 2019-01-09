"Стоук Сити" назначил Джонса на пост главного тренера

"Стоук Сити" объявил о назначении Натана Джонса на пост главного тренера, информирует пресс-служба клуба. Ранее стало известно о Накануне стало известно о расторжении контракта с Гари Роуэттом, который возглавлял команду на протяжении последних восьми месяцев.

Джонс ранее возглавлял "Лутон", с которым в минувшем сезоне вышел в 3-й дивизион чемпионата Англии.



Напомним, "Стоук" покинул АПЛ в прошлом сезоне. После 26 туров команда занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, имея в своем активе 35 очков.