Бывший полузащитник сборной ЮАР и "Эвертона" Стивен Пинар объявил о завершении карьеры. Соответствующее видеообращение 35-летний хавбек опубликовал в своем Твиттере.

– Сегодня я анонсирую завершение моей карьеры в футболе, – написал Пинар. – Хочу сказать спасибо моей семье, всем клубам, за которые я играл, и, конечно, болельщикам. Как я могу забыть вас! Спасибо за любовь, которую вы дарили мне на протяжении всей моей карьеры. Следите за мной в соцсетях, скоро я сделаю заявление, и вы будете первыми, кто узнает об этом.

Пинар начал карьеру в кейптаунском "Аяксе" в 1999 году, откуда через два сезона перебрался в "Аякс" голландский. Впоследствии в его карьере была дортмундская "Боруссия", после чего он уехал в Англию. С 2007 по 2016 год он с перерывом выступал в "Эвертоне" (сезон-2011/12 провел в "Тоттенхэме", минувший сезон отыграл в "Сандерленде", а затем перешел в клуб из ЮАР "Бидвест Уитс"). Из-за травм он пропустил большую часть последних сезонов, а в чемпионате-2016/17 отыграл в 15 матчах премьер-лиги.