Стивен Кингсли: "Жду возможности работать под руководством Слуцкого"

Новичок "Халл Сити" защитник Стивен Кингсли рад, что перешел в стан "тигров" и отметил, что в нем был заинтересован главный тренер команды Леонид Слуцкий. 23-летний футболист считает, что игра за "Халл" поможет ему начать новую главу в карьере.

– Я был готов начать новую главу в своей карьере и почувствовал, что "Халл" будет подходящим местом, – цитирует официальный сайт "Халл Сити" Кингсли. – С нетерпением жду выступлений за команду, доказать, что я могу помочь. Я хорош в обороне, но могу подключаться к атакам. Надеюсь, болельщики увидят мою страсть и энергию.

Хорошо, что тренер хотел видеть меня в команде. С нетерпением жду возможности работать под руководством Слуцкого и его тренерского штаба. Хочется поскорее надеть футболку клуба на поле и сделать все для команды.