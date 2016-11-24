Стивен Джеррард: "Я хочу вернуться в раздевалку команды в качестве главного тренера"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард, официально объявивший о завершении карьеры, отметил, что в перспективе ему было бы интересно вновь вернуться в раздевалку команды, на сей раз в качестве главного тренера. 36-летний англичанин также добавил, что не исключает возможности работы на телевидении в качестве футбольного эксперта.

- Честно говоря, мне очень инетресен вариант работы на телевидении, - приводит BT Sport слова Джеррарда. - Кроме того, я не исключаю возможности работы на тренерском мостике. Было бы здорово попробовать оба этих варианта. Освещение на телевидении Лиги чемпионов и чемпионата Англии привлекает мое внимание. Мои надежды связаны с тем, что через несколько лет я найду свое место в тренерском цехе, стану, например, помощником главного тренера, а со временем, если получится, возглавлю команду. Я очень хочу вернуться в раздевалку. У меня впереди много времени для того, чтобы реализовать задуманные планы. Но сейчас я бы хотел сконцентрироваться на своей работе в BT Sport. Для начала предстоит набраться опыта.