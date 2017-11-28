Стивен Джеррард: "Я еще не видел никого, кто в возрасте Адама Льюиса играл бы настолько хорошо"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, на данный момент работающий с молодежной командой клуба, среди игроков академии выделил защитника Адама Льюиса. Легенда английского футбола отметил, что 18-летний защитник играет не по годам зрело.

– Адам зажигал для нас весь сезон, – цитирует The Sun Джеррарда. – Я все время воспевал его. Если он сможет сохранить свою последовательность, не думаю, что он надолго задержится в молодежке. Я бы хотел сохранить его в своей команде надолго, он идеально действует на левом фланге. Я еще не видел никого, кто в его возрасте играл бы настолько хорошо с точки зрения качества. К тому же он отлично обостряет на чужой половине поля.

В этом сезоне за молодежную команду "Ливерпуля" Льюис провел 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач во всех турнирах.