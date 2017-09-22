Стивен Джеррард: "Включение в Зал славы - вознаграждение за упорный труд"

Бывший игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард назвал свое включение в Зал славы английского футболиста вознаграждением за труд и самоотверженность за время его карьеры. Также в Зал славы английского футбола попал покойный Гэри Спид, бывший тренер и игрок "Вест Хэма" Билли Бондс, бывший вратарь "Арсенала" Боб Уилсон.

– Это бонус, как и все другие индивидуальные награды, которые я получал в течение всей моей игровой карьеры и после того, как закончил с футболом, – цитирует офиальный сайт "Ливерпуля" Джеррада. – Я всегда рассматриваю их в качестве бонуса и вознаграждения за весь упорный труд, время и самоотверженность, которые я вложил в свою карьеру.