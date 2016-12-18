Бывший игрок "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что под руководством Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед" будет в числе претендентов на победу в чемпионате Англии в следующем сезоне. На данный момент команда идет на шестом месте в турнирной таблице и отстает от лидера - "Челси" на 13 очков.

– Думаю, в следующем сезоне "Манчестер Юнайтед" будет бороться за титул, – цитирует ESPN Джеррард. – В этом году они уже слишком сильно отстали. Хотя, конечно, они будут двигаться вперед и заиграют куда лучше, чем в прошлые годы. Закончит ли "МЮ" в первой четверке? У них есть шанс.