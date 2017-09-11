Стивен Джеррард: "Ненавидел Фердинанда и Невилла"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард отметил, что испытывал негатив по отношению к экс-защитникам "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанду и Гари Невиллу.

– Когда стоишь в подтрибунном помещения около Рио и Гари Невилла, то хочешь сделать все, чтобы победить их, – цитирует Джеррарда.– sport.bt.com. – У тебя появляется чувство ненависти. По крайней мере, так было у меня.

Когда я встречался с ними в сборной Англии, то притворялся, что они мне нравятся. Только когда моя и их карьеры закончены, то начинается настоящая дружба. Я не испытываю ничего, кроме уважения, по отношению к Фердинанду. Он ведь всю жизнь играл за великие клубы. Я получаю наслаждение от работы с ним на телевидении.