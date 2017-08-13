Стивен Джеррард: "Меньшее, что может сделать Коутинью, – это остаться в "Ливерпуле" еще на один сезон"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что полузащитник Филиппе Коутинью не должен переходить в "Барселону". Ранее стало известно, что руководство "красных" отказалось выставлять 25-летнего бразильца на трансфер.

- Проблема в "Барселоне", потому что они будут говорить Коутинью: "Сейчас или никогда. Если он не перейдет сейчас, то не перейдет к нам никогда", - цитирует Goal Джеррарда. – Они хотят оказать на него давление, потому Коутинью так и отреагировал. Он всегда хотел выступать за "Барселону".

Я хорошо знаю его, он хороший человек. Он не хочет начинать войну против клуба. Но он подписал пятилетний контракт с "Ливерпулем", который отлично к нему относится. Сейчас он является таким игроком благодаря "Ливерпулю". Думаю, что меньшее, что он может сделать, – это остаться здесь еще на один сезон.