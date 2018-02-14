Стивен Джеррард: "Кейн очень эффективен, но лучший нападающий мира - Суарес"

Экс-капитан сборной Англии Стивен Джеррард перечислил лучшие игровые качества форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна. При этом легендарный футболист считает лучшим нападающим мира своего экс-партнера по "Ливерпулю" Луиса Суареса.
– Сейчас Кейн очень эффективен, – приводит BT слова Джеррарда. – Он настоящий убийца, все компоненты его игры улучшились. Он хорошо видит поле и зрело играет. Его забеги эффективны, потому что у Кейна нельзя отнять мяч. Но я все равно скажу, что лучший нападающий мира – Луис Суарес. У него все есть для этого.
crazysun78
баламошка, гад, так это тебя видели на Черной речке?
08:56
stasonfatcat
Не молод значит, у молодых отсутствует ирония.
07:33
баламошка
stasonfatcat Экспёрд баламошка - плиз - сколько тебе лет и из какой ты страны? \//////////218. Из Эфиопии, хотя долго жил в России. Но в 1837 году всё бросил и вернулся на историческую родину.
07:31
stasonfatcat
Экспёрд баламошка - плиз - сколько тебе лет и из какой ты страны? \
07:30
баламошка
stasonfatcat баламошка? с тремя головами*?//////////Кто?)) Жанна - да, я - нет, к сожалению)
07:30
stasonfatcat
баламошка? с тремя головами*?
07:26
баламошка
stasonfatcat баламошка, ты откуда, что тебе не спится в 05:40?////////////С Луны. У меня в соседях по даче сама Жанна Агузарова.
07:19
stasonfatcat
баламошка, ты откуда, что тебе не спится в 05:40?
06:53
баламошка
Лучший нап играет в Арсенале. Да, да, в том самом. Легендарном. Тульском.
05:40