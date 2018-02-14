Стивен Джеррард: "Кейн очень эффективен, но лучший нападающий мира - Суарес"

Экс-капитан сборной Англии Стивен Джеррард перечислил лучшие игровые качества форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна. При этом легендарный футболист считает лучшим нападающим мира своего экс-партнера по "Ливерпулю" Луиса Суареса.

– Сейчас Кейн очень эффективен, – приводит BT слова Джеррарда. – Он настоящий убийца, все компоненты его игры улучшились. Он хорошо видит поле и зрело играет. Его забеги эффективны, потому что у Кейна нельзя отнять мяч. Но я все равно скажу, что лучший нападающий мира – Луис Суарес. У него все есть для этого.