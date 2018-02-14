04:52 | Футбол — Англия

Стивен Джеррард: "Кейн очень эффективен, но лучший нападающий мира - Суарес"

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Экс-капитан сборной Англии Стивен Джеррард перечислил лучшие игровые качества форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна. При этом легендарный футболист считает лучшим нападающим мира своего экс-партнера по "Ливерпулю" Луиса Суареса.

– Сейчас Кейн очень эффективен, – приводит BT слова Джеррарда. – Он настоящий убийца, все компоненты его игры улучшились. Он хорошо видит поле и зрело играет. Его забеги эффективны, потому что у Кейна нельзя отнять мяч. Но я все равно скажу, что лучший нападающий мира – Луис Суарес. У него все есть для этого.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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crazysun78

баламошка, гад, так это тебя видели на Черной речке?

08:56

stasonfatcat

Не молод значит, у молодых отсутствует ирония.

07:33

баламошка

stasonfatcat Экспёрд баламошка - плиз - сколько тебе лет и из какой ты страны? \//////////218. Из Эфиопии, хотя долго жил в России. Но в 1837 году всё бросил и вернулся на историческую родину.

07:31

stasonfatcat

Экспёрд баламошка - плиз - сколько тебе лет и из какой ты страны? \

07:30

баламошка

stasonfatcat баламошка? с тремя головами*?//////////Кто?)) Жанна - да, я - нет, к сожалению)

07:30

stasonfatcat

баламошка? с тремя головами*?

07:26

баламошка

stasonfatcat баламошка, ты откуда, что тебе не спится в 05:40?////////////С Луны. У меня в соседях по даче сама Жанна Агузарова.

07:19

stasonfatcat

баламошка, ты откуда, что тебе не спится в 05:40?

06:53

баламошка

Лучший нап играет в Арсенале. Да, да, в том самом. Легендарном. Тульском.

05:40

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