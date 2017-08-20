Стивен Джеррард: "Езил - плохой товарищ по команде, а в выездных играх он вообще обуза"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард раскритиковал игру полузащитника "Арсенала" Месута Езила. Джеррард подчеркнул, что немец на поле выполняет недостаточный объем работы.

– Меня не впечатляет так называемый язык тела Езила, – цитирует BBC Джеррарда. – Когда мяч у соперника, Месут становится очень плохим товарищем по команде, а в выездных матчах он просто обуза, не выполняющий достаточный объем работы. Он хочет двигаться только тогда, когда мяч у него в ногах. Игроки мирового класса помогают и в атаке, и в обороне. Очевидно, что Езил этого не делает.