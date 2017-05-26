Стивен Джеррард: "Если бы Клопп раньше пришел в "Ливерпуль", у меня было бы больше трофеев"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард после выставочного матча с "Сиднеем" (3:0) отметил, что команде повезло, потому что ее тренирует Юрген Клопп. Хавбек также считает, что мог бы выиграть больше трофеев, если бы специалист раньше пришел в клуб.

– Я осматривался, и меня переполняло странное чувство, – цитирует Liverpool Echo Джеррарда. – Я думал, что было бы, если бы Юрген Клопп пришел в клуб немного раньше. Не сомневаюсь, что если бы он пришел на три-четыре года раньше, у меня было бы больше трофеев. Все дело в его ауре и в том, как он ведет себя с футболистами. Я приехал, чтобы сыграть в выставочном матче, но сложилось впечатление, что это финал чемпионата мира. Это то, что он дает игрокам. "Ливерпулю" повезло, что он у нас есть. Надеюсь, летом мы станем еще сильнее.

Ранее Клопп отметил, что хочет, чтобы 36-летний Джеррард возглавил английский клуб после него. Со следующего сезона бывший игрок будет главным тренером юношеской команды "красных".

Джеррард выступал за мерсисайдцев с 1998 по 2015 год. В прошедшем сезоне "Ливерпуль" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии и получил право выступить в Лиге чемпионов.