Стивен Джеррард: "Для "Манчестер Юнайтед" Феллаини - план Б"

Бывший капитан "Ливерпуля", главный тренер молодежного состава мерсисайдцев Стивен Джеррард признался, что ему было сложно играть против хавбека "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини. Он отметил, бороться бельгиец стал сильнее с тех пор, как выступал за "Эвертон".

- Против него ужасно сложно играть, - цитирует BT Sport Джеррарда. - Он был молод, когда играл за "Эвертон". С тех пор он стал сильнее. Раньше он передерживал мяч. Важно, что тренер любит его. Он всегда отдает ему должное.

Думаю, это весьма умно - использовать Феллаини в качестве плана Б, потому что иногда можно использовать все и не добиться успеха. Для этого нужно поступать некарсиво, для этого нужен план Б.

Напомним, "Ливерпуль" является соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. Первая игра между командами завершилась вничью (1:1), ответный матч состоится 6 декабря. "Манчестер Юнайтед" - соперник ЦСКА. Первая игра завершилась разгромным поражением российской команды (1:4), вторая игра пройдет 5 декабря.