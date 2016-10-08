Стив Брюс – претендент №1 на пост главного тренера "Астон Виллы"

Шотландский специалист Стив Брюс может стать новым главным тренером "Астон Виллы". По информации СМИ, бывший главный тренер "Бирмингема" является основным кандидатом на вакансию, освободившуюся в начале недели после ухода Роберто Ди Маттео.

В течение последних 48 часов "Астон Вилла" и Стив Брюс трижды контактировали в рамках переговоров о возможном назначении 55-летнего специалиста главным тренером команды, сообщает BBC со ссылкой на бирмингемскую радиостанцию. Ведение переговоров было поручено исполнительному директору клуба Кейту Винесу. При этом Стив Кларк, который работал ассистентом при Ди Маттео, в настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера команды и в неудачном старте сезона его никто не обвиняет, отмечает источник.

В качестве главного тренера Брюс 4 раза выводил команды из чемпион-лиги в чемпионат Англии.