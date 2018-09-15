Стив Брюс: "Астон Вилла" не может платить Терри зарплату уровня прошлого сезона"

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс рассказал, что клуб не может сейчас себе позволить Джона Терри. Бывший капитан "Челси" и сборной Англии защищал цвета бирмингемцев в прошлом сезоне и летом оказался в статусе свободного агента.

- Если бы все было в порядке и мы могли позволить себе Джона, мы бы приняли его с распростертыми объятиями, - цитирует birminghammail.co.uk Брюса. - Но мы сейчас не в состоянии предложить ему зарплату, которую он получал в прошлом сезоне. Мы не могли бороться с предложением, которое поступило ему из России.

В начале сентября Терри был близок к подписанию контракта со "Спартаком", однако в последний момент трансфер сорвался. По словам футболиста, причиной стали семейные обстоятельства.