09:00 | Футбол — Англия

Стив Брюс: "Астон Вилла" не может платить Терри зарплату уровня прошлого сезона"

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Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс рассказал, что клуб не может сейчас себе позволить Джона Терри. Бывший капитан "Челси" и сборной Англии защищал цвета бирмингемцев в прошлом сезоне и летом оказался в статусе свободного агента. 

 
21 мая 2017 года. Лондон. &quot;Челси&quot; - &quot;Сандерленд&quot; - 5:1. Джон Терри с сыном Джорджи Джоном и дочерью Саммер Роуз перед прощальным матчем за &quot;Челси&quot;.Терри не приедет. Что делать "Спартаку"?

- Если бы все было в порядке и мы могли позволить себе Джона, мы бы приняли его с распростертыми объятиями, - цитирует birminghammail.co.uk Брюса. - Но мы сейчас не в состоянии предложить ему зарплату, которую он получал в прошлом сезоне. Мы не могли бороться с предложением, которое поступило ему из России.

В начале сентября Терри был близок к подписанию контракта со "Спартаком", однако в последний момент трансфер сорвался. По словам футболиста, причиной стали семейные обстоятельства.

 

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