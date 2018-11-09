Стерлинг продлил контракт с "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт "горожан". Новое соглашение с 23-летним англичанином рассчитано до 2023 года.

Стерлинг выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В составе "горожан" он становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок английской лиги.

В текущем сезоне Стерлинг провел 14 матчей за "Манчестер Сити", забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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