Стерлинг обманул девушку по вызову во время турне по США

Знаменитая в США девушка по вызову, услугами которой пользуются именитые спортсмены, рассказала изданию The Sun о том, что имела сексуальную связь с нападающим "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахимом Стерлингом. Молодые люди познакомились во время турне "горожан" по США.

– Рахим является миллионером, но он очень грубый человек, – цитирует источник девушку, чье имя не называется. – Мой номер он взял у нашего общего знакомого, и после проведенной ночи вместе я сказала ему, что мои услуги стоят четыре тысячи долларов. Он заявил, что заплатит только две тысячи, что выглядело странно, учитывая, сколько он зарабатывает (Стерлинг получает в клубе 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю).

Мы начали ругаться, после чего он ушел, заявив, что снимет деньги в банкомате и оставит их на ресепшене. Но в итоге денег Стерлинг не оставил. Через некоторое время я связалась с ним. Он сказал, что был "в стельку пьян", поэтому забыл оставить деньги. Я сказала, что с него четыре тысячи долларов, но он вновь заявил, что заплатит только две тысячи. Через некоторое время мне передали от него две тысячи долларов.