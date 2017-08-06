Стерлинг обманул девушку по вызову во время турне по США

Знаменитая в США девушка по вызову, услугами которой пользуются именитые спортсмены, рассказала изданию The Sun о том, что имела сексуальную связь с нападающим "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахимом Стерлингом. Молодые люди познакомились во время турне "горожан" по США.
– Рахим является миллионером, но он очень грубый человек, – цитирует источник девушку, чье имя не называется. – Мой номер он взял у нашего общего знакомого, и после проведенной ночи вместе я сказала ему, что мои услуги стоят четыре тысячи долларов. Он заявил, что заплатит только две тысячи, что выглядело странно, учитывая, сколько он зарабатывает (Стерлинг получает в клубе 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю).
Мы начали ругаться, после чего он ушел, заявив, что снимет деньги в банкомате и оставит их на ресепшене. Но в итоге денег Стерлинг не оставил. Через некоторое время я связалась с ним. Он сказал, что был "в стельку пьян", поэтому забыл оставить деньги. Я сказала, что с него четыре тысячи долларов, но он вновь заявил, что заплатит только две тысячи. Через некоторое время мне передали от него две тысячи долларов.
Raheem Sterling branded cheapskate by US hooker after he rows over her £3k-a-night feehttps://t.co/NFJT3Jpi7v pic.twitter.com/uVzhzQYCUA– The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 6 августа 2017 г.
Denissimo
Дубль три? )))) злая хозяйка, еды не даст видимо )))
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