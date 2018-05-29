Стерлинг набил тату в виде винтовки и посвятил ее убитому отцу

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг набил новую татуировку в виде винтовки. Британская общественность встретила такой шаг 23-летнего форварда резким осуждением в социальных сетях.

"Когда мне было 2 года, моего отца застрелили, - прокомментировал в Инстаграме новую татуировку Стерлинг. - Я пообещал себе, что я в жизни не прикоснусь к оружию. Я "стреляю" только правой ногой, так что в этом есть глубокий смысл. Еще не "настрелялся".

Напомним, в сезоне-2017/18 Стерлинг провел в составе "Манчестер Сити" во всех турнирах 46 матчей, забив 23 мяча и сделав 12 результативных передач. В 5 играх за сборную Англии он не отметился результативными действиями.