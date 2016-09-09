19:54 | ФУТБОЛ — Англия

Стерлинг - лучший игрок премьер-лиги в августе, Фелан - лучший тренер

0
0
0

Лучшим игроком августа в английской премьер-лиге был назван нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Он опередил также номинированных на это звание Эдена Азара, Антонио Валенсию и Кертиса Дэйвиса. В трех матчах августа Стерлинг забил два мяча и сделал голевую передачу.

Лучшим тренером назван наставник "Халл Сити" Майкл Фелан, с которым команда одержала две победы в трех матчах, обыграв в том числе действующего чемпиона – "Лестер". Фелан опередил в голосовании Антонио Конте, Хосепа Гвардьолу и Жозе Моуринью.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ