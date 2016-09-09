Стерлинг - лучший игрок премьер-лиги в августе, Фелан - лучший тренер

Лучшим игроком августа в английской премьер-лиге был назван нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. Он опередил также номинированных на это звание Эдена Азара, Антонио Валенсию и Кертиса Дэйвиса. В трех матчах августа Стерлинг забил два мяча и сделал голевую передачу.

Лучшим тренером назван наставник "Халл Сити" Майкл Фелан, с которым команда одержала две победы в трех матчах, обыграв в том числе действующего чемпиона – "Лестер". Фелан опередил в голосовании Антонио Конте, Хосепа Гвардьолу и Жозе Моуринью.