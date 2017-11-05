Стерлинг, Агуэро, Сане - в атаке "Ман Сити" на матч с "Арсеналом"

Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Арсенала" на матч 11-го тура чемпионата Англии. В атаке хозяев появятся Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Лерой Сане.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Отаменди, Стоунс, Делф - Де Брейне, Фернандинью, Силва - Стерлинг, Агуэро, Сане.

Запасные - Браво, Мангала, Гюндоган, Бернарду, Жезус, Данилу, Яя Туре.

"Арсенал": Чех - Бельерин, Косьельни, Монреаль, Колашинац - Джака, Кокелен - Рэмси, Езил, Ивоби - Санчес.

Запасные - Мэйси, Дебюши, Уилшир, Эль-Ненни, Ляказетт, Жиру, Уолкотт.

Матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" начнется в 17.15 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.