Стэн Кронке: "Венгер - лучший человек, который поможет "Арсеналу" достичь поставленных целей"

Крупнейший акционер "Арсенала" Стэн Кронке остался доволен продлением контракта с главным тренером команды Арсеном Венгером. Соглашение было продлено на два года.

– Наша цель – выиграть премьер-лигу и другие крупные турниры в Европе, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Кронке. – Это то, чего ждут болельщики, игроки, сотрудники, руководство. Мы не успокоимся, пока не достигнем цели. Венгер – лучший человек, который поможет нам сделать это. У него замечательный послужной список, и мы его поддерживаем полностью.