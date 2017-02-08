14:00 | ФУТБОЛ — Англия

Статистика Мхитаряна: в чем полузащитник лучше Маты, Езила, Сильвы и Азара

Сравнение ведущих атакующих полузащитников английской премьер-лиги. Фото "СЭ"
Сравнение ведущих атакующих полузащитников английской премьер-лиги. Фото "СЭ"
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после непростого начала сезона в английском клубе стал одним из ведущих игроков команды Жозе Моуринью. "СЭ" предлагает сравнить основные показатели армянского легионера со статистикой других ведущих атакующих полузащитников премьер-лиги – Хуана Маты из "МЮ", Месута Езила из "Арсенала", Давида Сильвы из "Манчестер Сити" и Эдена Азара из "Челси".

"Теперь я вижу его магию". Мхитарян снова зажигает

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Генрих - молодец! Не ныл публично, терпел и работал. И вот заслужил своё право на выход в "старте", а ведь он с Ройсом шикарно "зажигал" в "Боруссии" и это видела вся футбольная Европа. Жаль, что он ушёл от "шмелей", по-моему его не хватает бывшей команде. Но это - уже другая история. Генрих сейчас в самом расцвете, а "МЮ" нужны сложившиеся мастера-бойцы, рядом с которыми будут взрослеть "рэшфорды". Удачи тебе, Генрих!

14:48

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