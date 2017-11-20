Старридж ради участия в ЧМ-2018 зимой уйдет из "Ливерпуля"?

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Дэниел Старридж зимой собирается покинуть клуб, утверждает Mirror. По информации источника, 28-летний форвард хочет сменить команду, чтобы иметь регулярную игровую практику. В качестве наиболее вероятного развития событий называется аренда игрока до конца сезона-2017/18.

Отмечается, что Старридж обеспокоен своим текущим статусом в клубе, который, по его мнению, может повлиять на решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта о вызове его на чемпионат мира 2018 года.

Напомним, в этом сезоне Старридж принял участие в 13 матчах во всех клубных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.