Старридж - о "Ливерпуле": "У нас с этой девчонкой до сих пор классные отношения"

Нападающий Даниэл Старридж прокомментировал возвращение в "Ливерпуль". Вторую половину прошлого сезона игрок на правах аренды провел в "Вест Бромвиче".

- У меня никогда ни с кем в "Ливерпуле" не было проблем. Ни с тренером, ни с кем-то из персонала, - цитирует Старриджа EPSN. - Мне тут очень нравится. Я люблю одноклубников. Но иногда ты должен делать что-то для себя.

То же самое, когда вы в длительных отношениях с женщиной. И ты такой: "Слушай, я чувствую, у нас больше не ладится". Но потом ты уходишь, и такой: "Да у нас с этой девчонкой до сих пор классные отношения. Я могу вернуться". Вот так вот у меня было.

Гол Старриджа спас "Ливерпуль" от поражения в матче с "Челси" (1:1) в седьмом туре чемпионата Англии.