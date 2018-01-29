Старридж может перейти в "Вест Бромвич"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж близок к уходу из клуба. 28-летний англичанин в ближайшее время может перейти в "Вест Бромвич", утверждает The Sun. Клубы договорились о трансфере, "дроздам" осталось согласовать только личный контракт с игроком.

Напомним, ранее "Ливерпуль" отклонил предложение "Севильи", также в прессе сообщалось об интересе к игроку со стороны "Интера", "Ньюкасла" и "Вест Хэма". В этом сезоне Старридж провел за "Ливерпуль" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.