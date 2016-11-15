Старридж хочет уйти из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж принял решение покинуть клуб, сообщает Mirror. 27-летний форвард рассчитывает уйти из команды уже в зимнее трансферное окно. Игрок недоволен своим положением в команде. Интерес к нему проявляют "Вест Хэм" и "Стоук Сити". В этом сезоне Старридж провел за "красных" 10 матчей, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.