03:57 | ФУТБОЛ — Англия

Старридж хочет уйти из "Ливерпуля"

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Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж принял решение покинуть клуб, сообщает Mirror. 27-летний форвард рассчитывает уйти из команды уже в зимнее трансферное окно. Игрок недоволен своим положением в команде. Интерес к нему проявляют "Вест Хэм" и "Стоук Сити". В этом сезоне Старридж провел за "красных" 10 матчей, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

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Stevie G 8

Не системообразующий игрок Ливерпуля на данный момент. Есть мнение, что просто не вписывается в схему Клоппа и банально не тащит.

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