Стам не думает об уходе из "Рединга"

Главный тренер "Рединга" Яп Стам в преддверии матча с "Хаддерсфилдом" за право выхода в английскую премьер-лигу подчеркнул, что команда должна быть готова к любому развитию событий. При этом специалист отметил, что не думает об уходе из клуба независимо от результата.

- "Рединг" должен быть готов к любому развитию сценария. Об остальном мы будем думать после игры, - приводит Sportsmole слова Стама. - Но результат матча не скажется на моем будущем здесь. Мне нравится работать с этой командой. Я хочу подняться выше. Надеюсь, что мне удастся сделать это.